Putschisten in Montenegro zu Haftstrafen verurteilt

Nach einem Marathonprozess sind am Donnerstag in Montenegro rund ein Dutzend Angeklagte wegen eines Putschversuches im Oktober 2016 zu Haftstrafen verurteilt worden. Mit den höchsten Strafen -15 bzw. zwölf Jahre - wurden zwei Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes belegt. Das Verfahren gegen sie wurde in ihrer Abwesenheit geführt.