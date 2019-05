Nicht-Einmischung in Brexit-Kampagne für Juncker "Fehler"

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat es als "Fehler" bezeichnet, dass sich die EU-Kommission nicht in die Kampagne um das britische EU-Austrittsreferendum eingemischt hat. "Wir wären die einzigen gewesen, die die Lügen in diesem Moment hätten zerstreuen können", sagte Juncker am Dienstag in Brüssel im Vorfeld des EU-Gipfels in Sibiu.