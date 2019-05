Blümel verweist nach Orban-Aussage auf EVP-Kommission

Facebook

Die Kommission evaluiere die Situation in Ungarn, betonte Blümel. Sie sei auch dazu da, dass sich Fidesz zu den Vorwürfen äußern könne: "Diese Kommission tagt noch. Und bevor man weitere Maßnahmen ergreift, wüsste ich gerne das Ergebnis."

Orban nahm zu Weber während eines Besuches von FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Budapest Stellung. Dies belaste das Koalitionsklima in Wien aber nicht, beteuerte Blümel: "Wir arbeiten ausgezeichnet zusammen." Bei Wahlen trete man jedoch gegeneinander an, und auch derzeit stehe man in Europa im Wahlkampf: "Das muss nicht notwendigerweise dazu führen, dass auch andere Ebenen davon betroffen sind."

Die Mitgliedschaft von Fidesz in der Europäischen Volkspartei (EVP) ist derzeit suspendiert. Mit der Zukunft der Partei, die wegen Angriffen auf EU-Spitzenvertreter, Demokratie und Rechtsstaat umstritten ist, befasst sich derzeit eine Kommission, der unter anderem Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) angehört. Von ihm erwartet Orban mit Blick auf die Sanktionen der EU-Partner gegen die erste schwarz-blaue Regierung vor zwei Jahrzehnten "Fairness". Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Orbans Vorstoß, dass die EVP nach der Europawahl mit rechtspopulistischen Parteien zusammenarbeiten solle, eine Absage erteilt.