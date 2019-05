Volksabstimmung in Neuseeland über Freigabe von Cannabis

In Neuseeland entscheidet das Volk im nächsten Jahr über die Freigabe von Cannabis. Zusammen mit der nächsten Parlamentswahl 2020 wird es eine Volksabstimmung über die Legalisierung der Droge geben, wie die Koalition von Premierministerin Jacinda Ardern am Dienstag in Wellington mitteilte. Die sozialdemokratische Regierungschefin setzt damit eine Abmachung mit den mitregierenden Grünen um.