Nächster Sieg von Neubauer bei Wechselland-Rallye

Mit dem Sieg bei der Wechselland-Rallye ist Hermann Neubauer im Ford Fiesta R5 in der Staatsmeisterschaft dem führenden Julian Wagner bis auf sechs Punkte nahe gerückt. Neubauer gewann am Samstag in Pinggau mit 1:15,7 Minuten Vorsprung auf Skoda-Pilot Wagner, auf Rang drei landete dessen Markenkollege Günther Knobloch (2:50,7).