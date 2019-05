Widersprüche um Auslieferung von Ex-Präsident Marovic

Der ehemalige Präsident Serbien-Montenegros, Svetozar Marovic, kann nicht an Montenegro ausgeliefert werden. Der gebürtige Montenegriner, der sich seit zwei Jahren in Belgrad aufhält, habe inzwischen die serbische Staatsbürgerschaft erhalten, berichtete die Tageszeitung "Danas" am Samstag unter Berufung auf den Belgrader Anwalt Bozo Prelevic. Das wiederum bestritt das serbische Innenministerium.