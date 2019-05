USA: Millionen Muslime in China in "Konzentrationslagern"

Die USA beschuldigt China, mehr als eine Million Muslime in "Konzentrationslagern" festzuhalten. "Die Kommunistische Partei nutzt die Sicherheitskräfte für die Masseninhaftierung von chinesischen Muslimen in Konzentrationslagern", so der Leiter der Asienpolitik im US-Verteidigungsministerium, Randall Schriver, am Freitag in Washington. Die Zahl könne sogar "näher an drei Millionen" heranreichen.