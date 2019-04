Steuerreform entlastet Arbeitnehmer und senkt Gewinnsteuern

Die türkis-blaue Steuerreform soll zu drei Viertel den Arbeitnehmern zugutekommen. Das hat die Regierung im Vorfeld der Präsentation am Dienstag angekündigt. Im Gegensatz zur letzten rot-schwarzen Steuerreform 2015/16 werden diesmal aber auch die Unternehmen entlastet: Die Körperschaftsteuer auf Gewinne sinkt in zwei Schritten von 25 auf 21 Prozent. In Summe kostet die Reform 6,5 Mrd. Euro.