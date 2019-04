Liverpool nach 5:0 über Huddersfield vorerst wieder Erster

Liverpool hat zumindest bis Sonntag wieder die Tabellenspitze der englischen Fußball-Premier-League übernommen. Die "Reds" feierten am Freitag einen 5:0-Heimsieg über Huddersfield und liegen damit zwei Punkte vor Titelverteidiger Manchester City, der am Sonntag auswärts gegen Burnley antritt.

© APA (AFP)

Naby Keita brachte die Gastgeber bereits nach 15 Sekunden in Führung und erzielte damit das schnellste Liverpool-Tor in der Premier-League-Geschichte. Mit Sadio Mane (23., 66.) trug sich noch ein weiterer Ex-Salzburger gegen das abgeschlagene Schlusslicht in die Schützenliste ein. Die beiden weiteren Treffer besorgte Mohamed Salah (45., 83.).

Für Liverpool geht es am Mittwoch im Semifinal-Hinspiel der Champions League auswärts gegen den FC Barcelona weiter, in der Liga warten noch Newcastle auswärts und Wolverhampton an der Anfield Road. ManCity bekommt es nach dem Burnley-Match daheim mit Leicester und auswärts mit Brighton zu tun.