Neuer Riesendiamant in Botswana gefunden

In einer Mine in Botswana ist einer der größten bisher bekannten Diamanten gefunden worden. Der Edelstein ist etwa so groß wie ein Tennisball und wiegt gut 350 Gramm, wie das Bergbauunternehmen Lucara Diamond mitteilte. Allerdings ist der 1.758-Karat-Stein in Bezug auf die Reinheit demnach nicht die beste Qualität und dürfte daher auch nur einen geringeren Preis erzielen.