Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker wiedereröffnet

Kurz vor dem 30. Jahrestag des Pekinger Tiananmen-Massakers ist in Hongkong ein Museum in Gedenken an die Studentenproteste wiedereröffnet worden. Das Museum, das von der Hongkonger Allianz zur Unterstützung Patriotischer Demokratischer Bewegungen in China betrieben wird, war 2016 vorübergehend geschlossen worden. Am Freitag öffnete es an einem neuen Standort in dem Einkaufsviertel Mong Kok.