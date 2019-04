Nordkoreas Machthaber Kim kehrt nach Pjöngjang zurück

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist nach seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in der russischen Hafenstadt Wladiwostok früher als erwartet abgereist. Er sei bereits mit seinem gepanzerten Zug auf dem Heimweg in das Nachbarland Nordkorea, meldeten russische Agenturen am Freitag.