Kräftemessen beim 11. Hilde Zadek Gesangswettbewerb

Zum elften Mal geht diese Woche der Hilde Zadek Gesangswettbewerb über die Bühne. Beim sängerischen Kräftemessen, das alle zwei Jahre stattfindet, liegt der Fokus diesmal auf der Oper des 21. Jahrhunderts. Die Vorrunden finden am Mittwoch und Donnerstag in der Universität für Musik und darstellende Kunst statt, zum großen Finale am Samstag wird schließlich in den Musikverein geladen.