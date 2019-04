Wald4tler Hoftheater startet mit "Mörderkarussell" in Saison

Das Wald4tler Hoftheater in Pürbach startet am 3. Mai mit der Komödie "Mörderkarussell" in die 34. Spielsaison. Als weitere Eigenproduktion werden Nestroys "Der Talisman" (ab 10. Juli), "Halleluja - Die Bibelshow" (ab 15. August) und "Die Weinprobe" (ab 31. Oktober) gezeigt. Das Programm mit Kabarett, Musik und Literatur umfasst auch Auftritte von Wolfgang Böck, Robert Palfrader und maschek.