Horror und Flaute herrschten in US-Kinos am Osterwochenende

Die Kinogänger in den USA und Kanada haben die Ostertage am liebsten mit Horror verbracht. "Lloronas Fluch" aus dem Erzähluniversum der "Conjuring"-Serie landete nach vorläufigen Zahlen der Branchenseite "Hollywood Reporter" mit 26,5 Millionen Dollar (23,56 Mio. Euro) Einspielergebnis auf dem ersten Platz der Kinocharts in Nordamerika. Insgesamt waren die Zahlen für die Branche enttäuschend.