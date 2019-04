Abrechnungen unter Angehörigen von Kotor-Mafia fortgesetzt

Die blutigen Abrechnungen unter Angehörigen zweier verfeindeter Clans in der montenegrinischen Küstenstadt Kotor gehen weiter. In Kotor wurde vor seiner Wohnung am Samstagabend der 57-jährige Vesko V. erschossen. Der Angreifer wurde nicht gefasst. Der Mordanschlag wurde kurz vor 21.00 Uhr verübt. Im Zusammenhang mit dem Clan-Krieg kam es im Dezember auch zu einer Bluttat in der Wiener Innenstadt.