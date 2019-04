Großschartner erster heimischer WorldTour-Rundfahrts-Sieger

Felix Großschartner hat am Ostersonntag den ersten Sieg eines Österreichers in einem Rad-Etappenrennen der WorldTour eingefahren. Der 25-Jährige aus dem Bora-Team triumphierte bei der Türkei-Rundfahrt mit 19 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Valerio Conti. Der Oberösterreicher hatte am Vortag als Bester bei der Bergankunft in Kartepe die Gesamtführung übernommen.