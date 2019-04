Pendarovski bei Präsidentenwahl in Nordmazedonien in Führung

Die ersten von der nordmazedonischen staatlichen Wahlkommission veröffentlichten Resultate der Präsidentenwahl haben die Führungsposition von Stevo Pendarovski, dem Präsidentschaftskandidaten der regierenden Sozialdemokraten, bestätigt. Alles deutet allerdings daraufhin, dass das neue Staatsoberhaupt in der Stichwahl am 5. Mai bestimmt wird.

Nach der Auszählung von knapp 32.000 Stimmen lag Pendarovski mit gut 42 Prozent der Stimmen in Führung von der Präsidentschaftskandidatin der oppositionellen VMRO-DPMNE, Gordana Siljanovska Davkova, mit 35,7 Prozent der Stimmen. Blerim Reka, Präsidentschaftskandidat der zwei oppositionellen albanischen Parteien, kam auf 18,3 Prozent.

Die staatliche Wahlkommission teilte zuvor mit, dass die Wahlbeteiligung bis 18.30 Uhr bei 39,8 Prozent lag. Die Präsidentenwahl war am Sonntag ruhig und im Zeichen niedriger Wahlbeteiligung verlaufen. Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission hatten bis 15.00 Uhr nur knapp 29 Prozent der Stimmberechtigten an dem Urnengang teilgenommen.

Unter Berufung auf die Wahlkommission berichteten Medien in Skopje auch, dass das Interesse an der Wahl in den von Albanern bewohnten Gemeinden besonders niedrig gewesen sei. So hätten in Tetovo bis 13.00 Uhr nur gut 13 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Es gilt als so gut wie sicher, dass das neue Staatsoberhaupt erst in der Stichwahl am 5. Mai bestimmt wird. Die Wahlteilnahme muss dann aber bei mindestens 40 Prozent der Stimmberechtigten liegen, ansonsten müssten die Präsidentenwahlen wiederholt werden.