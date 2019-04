Mindestens 14 Tote bei Überfall auf Kinderparty in Mexiko

Unbekannte haben im Südosten Mexikos ein Kinderfest gestürmt und mindestens 14 Menschen erschossen, darunter ein einjähriges Kind. Mindestens vier weitere Menschen seien bei dem Angriff am Freitagabend (Ortszeit) in Minatitlán im Bundesstaat Veracruz verletzt worden, berichteten örtliche Medien am Samstag.