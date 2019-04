Wegen illegaler Spenden mehr als 400.000 Euro Strafe für AfD

Wegen illegaler Parteispenden muss die rechtspopulistische "Alternative für Deutschland" (AfD) eine Strafe von insgesamt 402.900 Euro zahlen. Das entschied die Bundestagsverwaltung am Dienstag in Berlin. Es geht um Zahlungen durch die Schweizer Werbeagentur Goal AG für den heutigen AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen und das Bundesvorstandsmitglied Guido Reil in Landtagswahlkämpfen 2016 und 2017.