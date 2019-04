Merkel wendet sich vehement gegen Wohnungsenteignungen

Facebook

Sie verwies dabei ausdrücklich auf die Haltung der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles, die sich ebenfalls gegen Enteignungen ausgesprochen hatte. Merkel räumte ein, dass es insbesondere in den Ballungszentren Probleme gebe. Sie nannte dabei Mietwucher und nicht genutztes Bauland. Die Kanzlerin verwies aber zugleich auf die bisherigen Maßnahmen der Regierung. So sei die Mietpreisbremse beschlossen und das Baukindergeld eingeführt worden.

An den Bundesrat appellierte Merkel, den Weg für das geplante Gesetz zu Sonderabschreibungen beim Neubau von Mietwohnungen freizumachen. In der Länderkammer hänge immer noch das vom Bundestag im vergangenen Jahr beschlossene Gesetz, kritisierte Merkel.

Der Bundestag hatte Ende vergangenen Jahres ein Gesetz für eine bis Ende des Jahres 2021 befristete Sonderabschreibung in Höhe von fünf Prozent pro Jahr eingeführt. Voraussetzung für die Sonderabschreibung soll demnach sein, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen.

Der Bundesrat hatte das Gesetz im Dezember von der Tagesordnung genommen, nachdem sich keine Mehrheit dafür abzeichnete. Die Grünen, deren Zustimmung in der Länderkammer benötigt wird, hatten kritisiert, dass das Gesetz keinerlei Begrenzung der Mieten in den geförderten Wohnungen vorsehe. Am Wochenende hatte zudem ein Volksbegehren in Berlin für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen mit der Unterschriftensammlung begonnen und dabei eine heftige Debatte ausgelöst.