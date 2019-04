Salzburg erzwang mit Overtime-Sieg EBEL-Entscheidungsspiel

Salzburg hat im Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gegen die Vienna Capitals ein Entscheidungsspiel erzwungen. Die "Bullen" behielten am Dienstag vor Heimpublikum nach Zweitorerückstand noch mit 3:2 nach Verlängerung die Oberhand und stellten damit in der "Best-of-seven"-Serie auf 3:3. Der Showdown um den Aufstieg ins Endspiel gegen den KAC steigt am Freitag (19.15 Uhr) in Wien.