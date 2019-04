Montenegro und Österreich betonen gute Beziehungen

Der Premierminister von Montenegro, Dusko Markovic, und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben am Dienstag in Wien die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern betont und das Potenzial für weitere Zusammenarbeit, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, betont. Beim Bau der ersten Autobahnstrecke in Montenegro arbeitet Podgorica jedoch mit Peking zusammen.