Österreichische IS-Sympathisantin in Syrien will zurück

Die 20-jährige Wienerin, die sich vor rund vier Jahren der Terrormiliz "Islamischer Staat" angeschlossen hat und nun in Syrien in kurdischer Haft sitzt, will nun doch wieder zurück nach Österreich. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Österreich" (Dienstag) bestätigte der Anwalt der Familie, Wolfgang Blaschitz, am Dienstag gegenüber der APA. Das Außenamt ist davon noch nicht informiert.