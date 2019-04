Capitals-Stürmer Peter Schneider MVP der EBEL-Saison 2018/19

Peter Schneider von den Vienna Capitals ist zum wertvollsten Spieler in der laufenden Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gewählt worden. Der 28-jährige Stürmer ist nach Riley Holzapfel und Rafael Rotter der dritte Capitals-Spieler in Serie, der die Auszeichnung zum "Most Valuable Player (MVP)" einer Fachjournalistenjury erhalten hat.