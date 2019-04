Gastinger wehrt sich vor Gericht gegen Ex-Sprecher

Die frühere Justizministerin Karin Gastinger hat sich am Montag vor Gericht gegen finanzielle Forderungen ihres früheren Sprechers Christoph Pöchinger wehren müssen. Dieser will von ihr 30.000 Euro haben, die er in Folge eines der Telekom-Verfahrens wegen der Finanzierung ihres Wahlkampfs abzahlen muss. Vor Gericht stand Aussage gegen Aussage, ob Gastinger vom Telekom-Sponsoring wusste.