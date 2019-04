Vienna Capitals mit Matchpuck für EBEL-Finaleinzug

Die Vienna Capitals wollen am Dienstag (19.15 Uhr/live Sky) in der Halbfinalserie der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) gegen Red Bull Salzburg alles klar machen. Die Wiener haben sich am Sonntagabend mit einem Erfolg nach Verlängerung einen "Matchpuck" erspielt und können nun in Salzburg den Finaleinzug fixieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (EXPA/JFK)

"Es war wieder das erwartet enge Spiel. Aber das ist ja mittlerweile keine Überraschung mehr", meinte Caps-Trainer Dave Cameron, nachdem auch das fünfte Duell in der "best of seven"-Serie eine spannende Angelegenheit war. "Kein Team gibt einen Zentimeter nach. Wenn das der Fall ist, dann entscheiden Kleinigkeiten und zwei, drei Spielzüge. Natürlich trainiert man immer für das perfekte Spiel, aber Salzburg ist ein zu gutes Team, um das perfekte Spiel auch rüberzubringen", sagte der Kanadier. "Am Dienstag rechne ich mit dem nächsten engen Spiel."

Die Salzburger bewiesen in der vergangenen Woche auch viel Moral. In den drei jüngsten Spielen lagen sie siebenmal in Rückstand und schafften stets den Gleichstand. "Mental Stärke haben wir und das werden wir am Dienstag beweisen. Wir könnten vielleicht ein bisschen besser beginnen, wir müssen das abstellen und bereiter sein. Das wird die einzige Veränderung für Dienstag sein", sagte Coach Andreas Brucker im Sky-Interview. Ein allfällig entscheidendes siebentes Spiel würde am Freitag (19.15) in Wien stattfinden.

Für die Caps geht es um den fünften Finaleinzug seit Gründung der EBEL 2003/04. In drei der bisher vier Endspielserien war der KAC der Gegner, der auch heuer wartet. Der Rekordmeister aus Klagenfurt hat sich in vier Spielen gegen die Graz 99ers durchgesetzt und kann sich bereits seit dem Wochenende auf das Finale (ab Sonntag) vorbereiten.