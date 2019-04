Austria taumelt durchs Frühjahr: "Desaströse Bilanz"

Am Wiener Verteilerkreis tun sich tiefe Gräben auf. Sportlich hinkt die Wiener Austria den eigenen Ansprüchen nach sechs Niederlagen in sieben Frühjahrs-Partien hinterher, die 0:1-Heimniederlage gegen Sturm Graz am Sonntag war zudem von Fanprotesten gegen AG-Vorstand Markus Kraetschmer begleitet. Sturm sah nach dem ersten Fußball-Bundesliga-Meistergruppen-Sieg "keinen Grund zur Euphorie".