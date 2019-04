Abflugrampe auf Flughafen Wien ab 24. April Kurzparkzone

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat gibt es ab 24. April ein neues Vorfahrtssystem: Der Bereich der Abflugrampe wird zu einer großen Kurzparkzone mit kostenlosem Halten für zehn Minuten, teilte die Flughafen Wien AG am Sonntag mit. In Spitzenzeiten komme es immer wieder zu Staus, das missbräuchliche Abstellen von Autos sei ein "Megaproblem", hieß es. Dies soll künftig anders werden.