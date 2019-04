Netanyahu will Teile des Westjordanlands annektieren

Angesichts des erwarteten knappen Wahlausgangs in Israel versucht Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, noch stärker am rechten Rand zu punkten. Wenige Tage vor der Parlamentswahl versprach er am Samstag eine Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Westjordanland. Kritik kam von Oppositionspolitiker Benny Gantz.