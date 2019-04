Asarenka erstmals als Mutter in WTA-Finale ein gezogen

Victoria Asarenka hat am Samstag beim WTA-Turnier in Monterrey (Mexiko) einen besonderen Sieg gefeiert. Die 29-jährige Weißrussin und ehemalige Nummer eins besiegte die topgesetzte Deutsche Angelique Kerber mit 6:4,4:6,6:1 und steht damit erstmals seit der Geburt ihres Sohnes Leo wieder in einem Endspiel. In diesem trifft sie auf die Spanierin Garbine Muguruza.