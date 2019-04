Algerisches Parlament ernennt am Dienstag Übergangspräsident

Nach dem Rücktritt des langjährigen Staatschefs Abdelaziz Bouteflika will das algerische Parlament am Dienstag einen Übergangspräsidenten ernennen. Dazu sei ein Treffen beider Kammern am Dienstagvormittag angesetzt worden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur APS am Samstag aus einer Erklärung des Nationalrats, der oberen Parlamentskammer.