Tunesiens greiser Präsident tritt bei Wahl nicht mehr an

Tunesiens 92-jähriger Staatschef Béji Caïd Essebsi will auf eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im November verzichten. "In aller Ehrlichkeit denke ich nicht, dass ich mich noch einmal zur Wahl stelle", sagte Essebsi am Samstag auf einem Kongress seiner Partei Nidaa Tounès in Monastir. Vielmehr müsse Jüngeren "die Tür geöffnet werden".