Mexikos Präsident warnt die USA vor Sperrung der Grenze

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu schließen. Das wäre "für niemanden gut", sagte der Linkspolitiker am Mittwoch. Trump hatte wiederholt mit einer ganzen oder teilweisen Sperrung der Grenze gedroht. Er wirft Mexiko vor, Migranten nicht wirksam genug vom Grenzübertritt in die USA abzuhalten.

© APA (AFP)

Lopez Obrador sagte, seine Regierung stehe in "sehr gutem Kontakt" mit den USA in der Grenz- und Migrationspolitik. "Wir helfen, und wir werden weiterhin helfen, um einen Konflikt zu vermeiden." Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard hatte am Dienstag erklärt, US-Außenminister Mike Pompeo habe ihm gesagt, die USA würden trotz Trumps Drohungen die Grenze nicht schließen.

Täglich passieren Waren im Wert von 1,7 Milliarden Dollar (1,52 Mrd. Euro) und hunderttausende Menschen die Grenze. Vergangene Woche hatte sich dort lange Schlangen gebildet, nachdem die Trump-Regierung hunderte zusätzliche Grenzbeamte eingesetzt hatte. Trotz Wartezeiten von bis zu acht Stunden sagte Lopez Obrador, es gebe keine "größeren Probleme".