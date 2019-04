Bayern zitterten sich gegen Heidenheim ins Cup-Halbfinale

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat am Mittwoch in einem turbulenten Pokal-Fight eine Blamage vermieden. Die Münchner setzten sich nach Rückstand gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim zu Hause mit 5:4 (1:2) durch und zogen ins Halbfinale ein. Den entscheidenden Treffer für die numerisch unterlegenen Bayern erzielte Stürmerstar Robert Lewandowski per Elfmeter in der 84. Minute.