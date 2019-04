US-Abgeordnete erzwingen Zugang zu Mueller-Bericht

Der Streit um die Veröffentlichung des Berichts von Russland-Sonderermittler Robert Mueller in den USA geht weiter: Der von den Demokraten dominierte Justizausschuss des Abgeordnetenhaus hat am Mittwoch mehrheitlich für die komplette Vorlage des Berichtes an den Kongress gestimmt - also ohne maßgebliche Schwärzungen im Text sowie alle der knapp 400 Seiten.