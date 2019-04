Kleinkind in Tirol nach Unfall in Klinik gestorben

Ein einjähriger Bub, der am Dienstagnachmittag in Stumm im Zillertal in der Hauseinfahrt eines Wohnhauses von einem 75-jährigen Pkw-Lenker überfahren und lebensgefährlich verletzt worden war, ist am späten Abend in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies sagte ein Polizeisprecher der APA und bestätigte einen Bericht von ORF Tirol.