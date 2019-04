Auto im Waldviertel frontal gegen Baum geprallt

Bei einem Verkehrsunfall im Waldviertel ist am Dienstagabend ein Autofahrer (26) aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya schwer verletzt worden. Der Pkw des Mannes war nach Feuerwehrangaben in Kautzen frontal gegen einen Baum geprallt. Der Lenker musste von den Einsatzkräften befreit werden. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" flog ihn ins Krankenhaus Horn.