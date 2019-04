Stephan Pauly übernimmt ab 2020 den Wiener Musikverein

Lange hat es gedauert, doch nun ist es fix: Stephan Pauly, bisheriger Intendant der Alten Oper in Frankfurt, folgt 2020 auf Thomas Angyan als Intendant des Wiener Musikvereins. Am kommenden Montag (8. April) wird der 47-jährige Deutsche um 10 Uhr offiziell von der Klassikinstitution als neues Gesicht der Traditionsinstitution vorgestellt, wie am Dienstag bekanntgegeben wurde.