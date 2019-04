Happy End für Tiger "Caruso"

Der aus Deutschland stammende Tiger "Caruso" hat ein Zuhause gefunden. Nach einer laut Tierschutzorganisation Vier Pfoten wechsel- wie leidvollen Vergangenheit lebt er fortan im Großkatzenrefugium "Lionsrock" bei Johannesburg in Südafrika. "Caruso" wurde in einem Safaripark geboren, an einen Zirkus verkauft und landete im Alter von zwei Jahren in einem Rettungszentrum in den Niederlanden.