OSV-Rekord und WM-Limit für Grabowski über 200 m Rücken

Die Burgenländerin Lena Grabowski hat am Freitag bei den offenen ungarischen Schwimm-Meisterschaften in Debrecen in 2:11,69 Minuten österreichischen Rekord über 200 m Rücken fixiert. Die bisherige, knapp fünf Jahre alte OSV-Bestmarke von Jördis Steinegger verbesserte die erst 16-Jährige um 0,80 Sekunden. Grabowskis Bestzeit aus der vergangenen Saison stand bei 2:14,49.

© APA (AFP/Archiv)

Sie unterbot mit ihrer Marke das FINA-A-Limit für die Weltmeisterschaften in der zweiten Juli-Hälfte in Gwangju/Südkorea um 4/100 Sek. Am Vortag hatte das Marlene Kahler über 800 m Kraul in 8:38,55 Min. um exakt 1/100 geschafft.