"Three Billboards outside Ebbing" ist bester Film 2018

Österreichs Filmkritiker haben am Freitagabend bereits zum 16. Mal die besten Kinowerke des Jahres ausgezeichnet. Zum besten Film 2018 wurde bei der Verleihung in Wien-Brigittenau Martin McDonaghs Tragikomödie "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" gekürt. Der Preis als bester österreichischer Film ging indes an Christian Froschs Gerichtsdrama "Murer - Anatomie eines Prozesses".