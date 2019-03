IWF eröffnet Büro in Wien, Weltbank stockt kräftig auf

Der Internationale Währungsfonds (IWF) eröffnet im Juni ein Büro in Wien und die Weltbank verdoppelt ihr Personal in der Bundeshauptstadt auf 250 Mitarbeiter, schreibt "Die Presse" laut Online-Vorabbericht in ihrer Samstagsausgabe. Das Finanzministerium habe dafür erst vor wenigen Tagen im Galaxy Tower in der Wiener Praterstraße 31 weitere Stockwerke samt Büromöbel angemietet.

Der Währungsfonds mit Sitz in Washington DC ist bisher erst in sieben EU-Ländern mit einer Repräsentanz vertreten - in Frankreich, Belgien, Rumänien, Polen, Ungarn, Zypern und Bulgarien. Inhaltlicher Schwerpunkt in Wien soll Zentral- und Osteuropa (CEE) mit besonderem Fokus auf den Westbalkan sein.

Der IWF und die multinationale Entwicklungsbank - Weltbank und International Finance Corporation (IFC) - sollen ab Juni acht Stockwerke in dem Wiener Bürogebäude besetzen. Das Finanzministerium hat laut "Presse" entsprechende Gespräche mit der Weltbank und den Abschluss der Mietverträge bestätigt.

Die Weltbank-Gruppe hat dem Bericht zufolge 20 Büros in Europa, ist aber in nur acht EU-Ländern vertreten. Die Erweiterung in Wien soll auf der Weltbanktagung im April in Washington vertraglich fixiert werden.