Seltene Picasso-Zeichnung in Paris versteigert

Eine seltene Zeichnung von Pablo Picasso ist am Donnerstag bei einer Auktion in Paris versteigert worden. Das Kunstwerk "Flötenspielerin und liegender Akt" des Museum of Modern Art in New York brachte einen Erlös von 286.000 Euro ein, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Das Geld fließt in die Museumskasse für Neuerwerbungen. Das Kunstwerk wurde von einem europäischen Käufer ersteigert.