Felsbrocken krachte in Kärntner Wintergarten

Ein Felsbrocken hat sich am Mittwoch auf einem steilen Hang in Frantschach-St. Gertraud (Bezirk Wolfsberg) gelöst und ist nach etwa 100 Metern in einen Wintergarten gekracht. Dabei wurden laut Polizei keine Personen verletzt, es entstand aber massiver Sachschaden. Der Stein mit über einem Meter Durchmesser dürfte sich bei Holzarbeiten im Gelände oberhalb des Wohnhauses gelöst haben.