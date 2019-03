VGT dokumentierte gesetzwidrigen Kälber-Transport

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat nach eigenen Angaben einen gesetzeswidrigen Transport von Kälbern dokumentiert. Der Transport war demnach Ende Februar 22 Stunden ohne Pause von Bergheim in Salzburg nach Vic in Spanien unterwegs. Erlaubt sind aber maximal 19 Stunden, so der VGT. Auf den behördlich abgestempelten Transportdokumenten waren dem VGT zufolge 18,9 Stunden angegeben.