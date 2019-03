"Gegenteil von Gut": Schau zu linkem Antisemitismus

Den Antisemitismus von Linken rückt eine Ausstellung in Frankfurt von Donnerstag an unter dem Titel "Das Gegenteil von Gut" in den Mittelpunkt. Es ist die erste Sonderausstellung seit dem Umbau der Bildungsstätte Anne Frank. Wenn von Antisemitismus die Rede sei, werde er innerhalb der politischen Linken am wenigsten thematisiert, sagte Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte, am Montag.