O'Sullivan mit 43 Jahren wieder die Nummer eins

Snooker-Star Ronnie O'Sullivan ist nach dem Gewinn der Tour Championship am Sonntag in Llandudno (Wales) erstmals seit Mai 2010 wieder die Nummer eins der Weltrangliste. Mit 43 Jahren ist der Engländer der älteste Spitzenreiter seit Ray Reardon (Wales) 1983. O'Sullivan feierte in Wales einen 13:11-Finalsieg über den Australier Neil Robertson und kassierte dafür 150.000 Pfund (rund 175.000 Euro).