Nordkorea kehrt in Verbindungsbüro mit Südkorea zurück

Nach nur wenigen Tagen ist Nordkorea in ein gemeinsames Verbindungsbüro mit Südkorea zurückgekehrt. Einige nordkoreanische Mitarbeiter seien am Montag wieder "wie gewöhnlich" zur Arbeit gekommen, teilte das Wiedervereinigungsministerium in Seoul mit. Es habe in der Früh auch schon wieder "Beratungen" beider Seiten gegeben. Das Verbindungsbüro werde daher nun wieder normal arbeiten.