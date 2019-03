9.000 Angehörige von IS-Kämpfern in syrischem Lager

Nach Angaben syrisch-kurdischer Milizen befinden sich mehr als 9.000 ausländische Angehörige von Kämpfern der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" in einem Lager in Syrien. Darunter sollen mehr als 6.500 Kinder sein, sagte Luqman Ahmi, Sprecher der kurdischen Kräfte in Syrien, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.